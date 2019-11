Am Langenfelder Wochenmarkt : Soldaten sammeln Spenden für Pflege von Kriegsgräbern

Langenfeld In dieser Woche starten die alljährlichen Spendensammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Nach Angaben des Langenfelder Ortsvereinsgeschäftsführeres Christian Benzrath helfen bei diesen Sammlungen unter dem Leitwort: „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“ an diesem Freitag und am darauffolgenden Freitag Soldaten der Waldkaserne Hilden. Sie werden jeweils während des Wochenmarkts von 9.30 bis 12 Uhr an einem Infostand und an anderen Stellen der Fußgängerzone Geld sammeln.