Frühe Hilfen für junge Eltern So werden Babys in Langenfeld empfangen

Juliette brabbelt und gluckst, während ihre Mutter sie füttert. Danach legt sie sie in ihr Kinderbett. Es ist keine Krippe, sondern ein weißes Holzbettchen und sie ist auch nicht auf Stroh gebettet, sondern in einem Schlafsack auf einer Matratze. Auch Maria und Josef, die Hirten und ihre Tiere fehlen, die sie in ihrem Bettchen bewundern. Da ist nur Jaqueline Schneider (31), zuletzt Geschäftsführerin in drei Geschäften und aktuell alleinerziehende Mutter in Elternzeit, die ihre einjährige Tochter über alles liebt.