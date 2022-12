Jahresrückblick in Bildern So war das Jahr 2022 in Langenfeld

Langenfeld · Die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine hat auch Langenfeld vor große Herausforderungen gestellt. Insgesamt sind 747 Flüchtlinge in öffentlichen Unterkünften untergebracht, 400 haben privat eine Bleibe gefunden. Etwa ein Viertel stammt aus der Ukraine. Darüber hinaus kennzeichnen Baustellen rund um den Bahnverkehr das Geschehen auf den Straßen. Gute Nachrichten gibt es von der Wasserburg: Die Sanierung ist zum großen Teil abgeschlossen, das Burgcafé eröffnet. Darüber hinaus hat die Stadt das alte Weberei-Gelände an der Hardt erworben. Öffentliche Textilkunst setzte eine Diskussion in Gang.⇥og

28.12.2022, 11:21 Uhr

