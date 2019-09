Langenfeld : So viel Geld gibt’s für Vereine aus dem Gesellschaftsfonds

So viel Geld gibt’s für Vereine aus dem Gesellschaftsfonds

Langenfeld Der städtische Haupt- und Finanzausschuss hat jetzt einstimmig beschlossen, 42.825 Euro aus den Erträgen des Gesellschaftsfonds 2019 (Sonderrücklage in Höhe von 5 Millionen Euro) an Langenfelder Vereine auszuschütten.

Über 5000 Euro kann sich die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft freuen. Damit will sie ihre Vereinsfahne fachgerecht sanieren lassen. Weil die Fahne als „gemeinschaftliches Erkennungszeichen einer Gruppe“ dient, wird das Vorhaben gefördert. Die Saaldekoration kann das Festkomitee Langenfelder Karneval dank eines Zuschusses von 2500 Euro aufhübschen. Zehn Schals können damit angeschafft werden, damit die Prinzenproklamation und das Prinzentreffen in einem ansprechenden Ambiente stattfinden können.

Der GSV 1906 Langenfeld-Wiescheid kann künftig sein Gelände wieder mit einem funktionstüchtigen Rasenmäher pflegen. Dafür gibt es aus dem Fonds 1200 Euro. Neue Möbel anschaffen kann die ehemals katholische öffentliche Bücherei in Wiescheid. Sie wird in zwischen von einem Förderverein betrieben. Unterstützung gibt es in Höhe von 5000 Euro.