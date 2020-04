Langenfeld : Kirche erreicht die Menschen

Auch die Erlöserkirche an der Hardt bleibt Ostern leer. Die evangelische Gemeinde überträgt auf ihrem Videokanal Gottesdienste, legt Impulse aus und Kerzen zum Mitnehmen. . Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Gemeinden halten trotz Einschränkungen Kontakt zu ihren Mitgliedern. Pfarrer Andreas Pasquay sagt, wie die evangelische Gemeinde das managt.

Für den evangelischen Pfarrer Andreas Pasquay ist die Osterbotschaft ganz klar und er bringt sie alltagstauglich auf den Punkt: „Ostern ist das Fest des Lebens. Wir als Christen können uns sicher sein, dass egal, was passiert, das Glas immer halbvoll und nicht halb leer sein wird.“ Die Botschaft gebe Lebenszuversicht, Lebenshalt und Lebensausrichtung – auch in Zeiten von Corona.

„Auch Jesus ist durch schwierige Zeiten gegangen, gemeinsam mit seinen Mitmenschen“, zieht Pasquay den biblischen Vergleich. Für ihn ist es deshalb auch eine Aufgabe von Kirche, Gemeinsamkeit herzustellen. „Ich erlebe gerade eine unglaubliche Dynamik in der sozialen Kommunikation“, berichtet Pasquay. Und das vollziehe sich sowohl auf der analogen wie auf der digitalen Ebene. „Wir telefonieren viel“, sagt er. „Wir schreiben Briefe. Die Andachten mit dem Titel Vitamin G(ottesdienst) hängen auch an der Kirchentüre aus. Und jeder, der etwa auf den Friedhof an der Erlöserkirche geht, kann sich einen Zettel mitnehmen.“

Für die Zeit des Versammlungsverbots hat die evangelische Gemeinde Langenfeld eigens einen Videokanal installiert (https://vimeo.com/evkirchelangenfeld), der Gottesdienste überträgt. Besonders die Aktion Vitamin G mit kurzen Impulsen rufe eine riesige Resonanz hervor. „Es gibt seitenweise Kommentare, Dank, Anfragen, die ich beantworte. Da ist ein neues Kontaktnetz entstanden, das trägt“, ist er sicher. Und auch für die, die keinen Zugang zur digitalen Welt haben gibt es Ansprache. Nachbarschaftshilfe, Briefe, per Post. Etwa die Gruppe „Immer grün“ sei sehr aktiv. „Die Briefe, die die Gemeinde verschickt, beinhalten zum Beispiel Bilder und biblische Texte sowie kleine Aufgaben. „Viele ältere Menschen rufen uns an, wenn sie die bekommen haben, und freuen sich, dass man an sie denkt“, berichtet der Pfarrer.

Er sieht in der Coronakrise, so verstörend sie sein kann, auch eine Chance. „Wir erleben eine Zeit, in der sich die Schnelligkeit umkehrt. Wo wir in Konzentration kommen, wenn wir nicht in Angst und Panik verfallen. Wo wir das Leben wahrnehmen, spüren, wie es uns geht“, beschreibt er. Das gebe Raum, zu sehen, was man hat, wie gut es einem in normalen Zeiten hier in Langenfeld, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern geht. „Das macht demütig. Und vielleicht kann man das Leben dann auch wieder als das, was es ist begreifen, als Geschenk, das zugleich auch Aufgabe ist. Nicht alles ist selbstverständlich.“ Die neue Zeit (theologisch, griechisch Kairos) ermögliche, Werte neu zu definieren.

Pasquay ermuntert die Menschen in seiner Gemeinde, das Osterfest adäquat zuhause zu feiern. Mit der Bibel, „einem wunderbaren Buch“. Die Ostergeschichte stehe am Ende jedes Evangeliums. Und wer mag, kann sich an der Tür der Erlöserkirche, Hardt, eine Kerze mitnehmen und diese zuhause anzünden und an liebe Menschen denken“, beschreibt der Pfarrer. „Der liebe Gott denkt dann mit.“