Straßenkarneval - Prävention, Alternativen, Kontrollen : So läuft jeck in Langenfeld

Die Rheinsternchen sind aus dem Karneval nicht wegzudenken. Sie unterhalten Besucher in Sitzungen und im Straßenkarneval. Doch die Truppe sucht Mittänzer. Interessierte können sich unter der Rufnummer 02173 77875 melden. Foto: RP/Rheinsternchen

Langenfeld Was Narren wissen sollten: Uhrzeiten, Sperrungen, Parkplätze und ÖPNV-Alternativen. 2500 Narren ziehen in drei Züge durch Langenfeld.

Die berühmten drei tollen Tage heißen heißen in Langenfeld Altweiber-Donnerstag, Karnevals-Samstag und -Sonntag. Rosenmontag trifft man die Langenfelder Narren eher in Köln, Düsseldorf, Monheim oder Hilden, während die Karnevalsmuffel zum Shoppen in die Posthornstadt kommen.



Altweiber Zum vermutlich letzten Mal sammeln sich die Jecken unmittelbar im Schatten des Rathauses zum Versuch, dem Bürgermeister den Stadtschlüssel abzunehmen. Kurz vor 11 Uhr startet auf dem Konrad-Adenauer-Platz mit der bewährten „Thomas-Arens-Combo“ aus Köln das närrisches Begleitprogramm. Das Fanfaren-Corps, die großen und kleinen Tollitäten, das Festkomitee, Tanzcorps und das Berghausener Dreigestirn sorgen für rund 2,5 Stunden Open-Air-Fasteloovend.



Unterricht Schüler der weiterführenden Schulen in Langenfeld werden – wie im Vorjahr auch – erst ab 13 Uhr aus dem Unterricht entlassen. Das Schulgelände des KAG und der Prisma-Gesamtschule sowie der Freizeitpark Langfort sind ab Mittag für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Schon seit längerem intensiviert die Stadt die Präventions- und Aufklärungsarbeit über die Risiken von Alkohol, auch mit Hilfe der Lehrkräfte. Mit Faltblättern, Postern und Infos wurden auch Händler, Gastwirtschaften, Kioske, Tankstellen auf die Rechtslage hingewiesen. An allen drei Tagen wird es Kontrollen durch Polizei, Ordnungsamt und Sicherheitsfirmen geben, auch im Straßenkarneval. Bei Kindern und Jugendlichen mit – je nach Alter – illegalen Getränken werden diese sichergestellt oder vernichtet. Im Rahmen des Projektes „Alkostopps“ erfolgt auch eine Info der Erziehungsberechtigten. Referatsleiter Benzrath: „Ich empfehle allen, an diesen Tagen einen gültigen Lichtbildausweis mit aktueller Anschrift mitzuführen“, und ergänzt „mühselige, zeitaufwändige Identitätsprüfungen enden schon mal auf der Polizeiwache“.

Hingucker Das Jugendamt entsendet durch lila Westen gekennzeichnete „Hin-Gucker“ ins närrische Treiben, ehrenamtliche Erwachsene, die sich als Ansprechpartner bereithalten.



Kinder Eine attraktive Alternative für Kids bietet das Jugendzentrum an der Fröbelstraße. Die ab 13-Jährigen treffen sich ab 13 Uhr im Karnevalscafé. Im Kinderhaus findet eine Party für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren statt, mit gemeinsamem Essen, Schminken, Schmücken und Feiern.



Drei Züge Am Samstag, 22. Februar, startet um 14.11 Uhr am Immigrather Platz der große Zug durch die Innenstadt. Rund 1400 Teilnehmer, 32 Gruppen, fünf davon „Neulinge“, 17 Motivwagen, vier Live-Musik-Gruppen, dabei drei Schulen und ein Kindergarten mit insgesamt 250 Teilnehmern. Die gesamte Zugstrecke, inklusive Aufstellflächen Bahnstraße, ist ab 12 Uhr gesperrt; es besteht absolutes Haltverbot mit Abschleppgarantie. Die Innenstadt muss weiträumig umfahren werden. Linienbusse sollen nach der Reinigung möglichst schnell wieder den Zugweg befahren. Am Sonntag, 23. Februar, um 14.11 Uhr beginnt der Veedelszoch in Berghausen. Der Ortskern ist von 12 bis 17 Uhr gesperrt. Falschparker werden abgeschleppt. Die Buslinie 777 umfährt den Ortskern. 26 Gruppen und 560 Personen machen sich auf den Weg „so viele wie noch nie“. Danach treffen sich die Jecken im Partyzelt (ausverkauft). Ebenfalls am Sonntag, ab 18.11 Uhr leuchtet Reusrath getreu dem Motto „Stonn op un danz em jecke Leechterjlanz“. Der Lichterzug mit etwa 750 Teilnehmern, fünf Musikgruppen und 22 Wagen, davon zehn illuminierte Festwagen, beginnt am Reusrather Platz und zieht über Grillenpfad, Bienenweg und Gartenstraße bis zur Opladener Straße, wo er sich in Höhe der Hausnummer 143 auflöst. Die Opladener Straße wird ab 16 bis etwa 21.30 Uhr gesperrt, die Wupsi-Busse werden umgeleitet. Die Zahl der kostenfreien Shuttle-Busse wird deutlich erhöht, insgesamt 15 Busse fahren von Langenfeld-Mitte über S-Bahn-/ Opladen Busbahnhof. Parkplätze gibt es (nur) im Gewerbegebiet Robert-Koch-Str. (gegenüber der LVR-Klinik).



Öffnungszeiten Das Bürgerbüro ist am Donnerstag von 7.30 bis 11 Uhr geöffnet; Freitag 7.30 bis 12 Uhr; Samstag, 9 bis 12 Uhr; Rosenmontag geschlossen. Die Annahmestelle des Betriebshofs an der Industriestraße ist – mit Ausnahme von Rosenmontag – zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Annahmestelle Hansastraße Ist lediglich am Freitag (21. Februar) von 13 bis 16.45 geöffnet. Die Verschiebung der Müllabfuhr ist im Abfallkalender nachzulesen. Die Öffnungszeiten bei Stadtbibliothek, Stadtmuseum und Stadtarchiv, VHS-Geschäftsstelle und Kulturzentrum sind ebenfalls eingeschränkt, gegebenenfalls erfragen oder auf der städtischen Homepage nachlesen. Stadtgalerie und Marktkarree sind Altweiber-Donnerstag bis 13 Uhr geöffnet, Karnevals-Samstag bis 12 Uhr. Rosenmontag (24. Februar)) wird zum „Närrischen Einkaufsvergnügen“ geladen. Die Geschäfte in Galerie und Karree öffnen bis 20 Uhr.

Parkhäuser Stadtgalerie (350 Plätze), Marktkarree (160), sass.am.markt (210) sind am Donnerstag bis 14 Uhr geöffnet, am Samstag bis 13 Uhr, und am Rosenmontag bis 21 Uhr. Die Parkpalette Turnerstraße (316), und der Parkplatz Rathaus sind jeweils 24 Stunden geöffnet, Einfahrt ist bis 21 Uhr möglich.

Verbraucherzentrale Altweiber schließt die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Langenfeld ab 11.11 Uhr. Rosenmontag bleibt die Verbraucherzentrale am Konrad-Adenauer-Platz geschlossen.

Service-Center An Weiberfastnacht schließt das Service-Center der Stadtwerke und des Verbandswasserwerk an der Solinger Straße wegen Karneval bereits ab 11 Uhr. Am Freitag, 21. Februar, sind die Kundenberater zu den gewohnten Zeiten zu erreichen. Montag, 24. Februar, bleibt das Service-Center an der Solinger Straße 41 ganztägig geschlossen. Notfallnummer: Tel. 02173 979-0.

Karneval im Kinderhaus mit Limbo-Tanz. Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)

„Hin-Gucker“ achten auf Jugendliche in Notlagen. Foto: RP/Stadt Langenfeld

Altweiber sind in Langenfeld die Weiber los. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Auch das Parkhaus Stadtgalerie ist geöffnet. Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)

Siggi Schultk zieht in Veedel Berghausen mit. Foto: RP/Matzerath, Ralph (rm-)