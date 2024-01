Demokratie-Demo So läuft die Demo am Samstag in der Innenstadt

Der Zug, so heißt es bei der Polizei, wird von Polizeifahrzeugen und Motorrädern begleitet. An den Straßen, über die die Demonstranten ziehen, könne es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen. Um auch einer größeren Menge an Demonstranten gerecht zu werden, hat Sandbrink 40 ehrenamtliche Ordner organisiert, die in gelben Westen für den reibungslosen Ablauf der Demonstration sorgen sollen. Auf 50 Teilnehmer, so die Polizei, muss die Versammlungsleitung einen Ordner stellen. Bei 1000 wären das 20, bei 2000 schon 40. „Da sind wir auf der Zielgeraden“, so Sandbrink. 37 hat sie schon. Bevor der Zug losgeht, erhalten die Ordner eine Einweisung. Sollten mehr Menschen kommen als die geplanten 1000, müssten diese sich Richtung Marktplatz aufstellen. Der Kurvenbereich Hauptstraße/Bachstraße soll für den Autoverkehr frei bleiben. An der Stadthalle ist ab 11 Uhr eine Kundgebung mit verschiedenen Programmpunkten geplant, gut durchgetaktet, damit der Zeitplan, der mit der Polizei verabredet worden ist, auch eingehalten werden kann. „Ich habe eine Redezeit von 4,5 Minuten“, sagt Sandbrink. Die Band 5000 Miles wird die Ankommenden mit dem Song „Bella Ciao“ begrüßen. Bürgermeister Frank Schneider wird reden ebenso wie ein Vertreter des Langenfelder Jugendrates. Anschließend ist Kulturprogramm geplant: Der Langenfelder Kerlechor (von der Musikschule) wird das Stück „Freiheit“ singen. Katrin Bochnia ist mit einem Poetry Slam-Beitrag eingeplant. Auch der Industrieverein Langenfeld (IVL) wird einen Redner schicken. Das Gedicht „Das Phänomen“ von Hanns-Dieter Hüsch wird vorgelesen. Bevor Doris Sandbrink den Abschluss um 12 Uhr verkündet, wird 5000 Miles noch einmal auftreten und das Ende der Demonstration mit „Freude schöner Götterfunken“ vorbereiten.