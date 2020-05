Online-Seminare : So kommt die Kampfkunst Tai Chi ins Wohnzimmer

Tai-Chi-Kurse bietet Katja Möller zurzeit online an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ob Firmenbesprechung, Tanzkursus oder abendliche Verabredung mit Freunden – die Digitalisierung bringt Menschen in diesen Zeiten bekanntlich auch über räumliche Distanzen zusammen. Und so schalten sich die Tai-Chi-Lehrer Katja Möller und Uwe Kroggel seit Wochen in Videokonferenzen von ihrem Langenfelder Studio aus mit ihren Schülern zusammen.

Dabei gehe es jedoch eher um Wiederholungen. „Man guckt auf Dinge, die man im Unterricht schon durchgenommen hat“, erklärt Möller. Das sei aber natürlich nur eine Übergangslösung, denn: „Tai Chi kann man nicht online lernen, da geht es ums Fühlen und die Frage, wie zentriere ich mich richtig?“

Auf rege Nachfrage stößt derzeit gleichwohl unter anderem ein Kursus für Tai-Chi-Neulinge: Die können dreimal pro Woche für eine halbe Stunde in die chinesische Kampfkunst einsteigen. Mit dem Beitrag von zehn Euro finanziere man wiederum die Kurs-Teilnahme all jener Interessenten, die sich das Angebot sonst nicht leisten könnten, erklärt Katja Möller.

iNFO Tai-Chi-Schule firmiert unter zwei Namen Was Das Studio der Tai-Chi-Schule mit einer Fläche von 300 Quadratmetern ist beheimatet an der Hitdorfer Straße 10 in Langenfeld. Wie Erreichbar sind die Angebote der Schule mit den zwei Namen „Tai Chi Chuan Uwe Kroggel“ und „KM Coaching“ über die E-Mail-Adressen info@taichi-uwekroggel.de oder info@kmcoaching.de

Aus der Taufe gehoben hatte die gelernte Kauffrau die Langenfelder Tai-Chi-Schule gemeinsam mit Partner Uwe Kroggel im Jahr 2006. Sie selbst hatte einst durch ein Management-Seminar Feuer für den fernöstlichen Sport gefangen: „Ich arbeitete damals im Vertrieb und war ziemlich angespannt.“ Herausgegangen sei sie aus der Veranstaltung mit einem ganz anderen Gefühl: „Man ist innerlich ruhig, fühlt sich wohl und merkt, dass man für den Körper etwas Gutes getan hat“, schildert sie ihre Eindrücke.

Und da kommt es nicht von ungefähr, dass zahlreiche Unternehmen zu den Kunden der Tai-Chi-Schule gehören, die unter zwei Namen firmiert: erstens als „Tai Chi Chuan Uwe Kroggel“, zur Ausbildung von Kursleitern und Lehrern, Tai Chi Reisen und zur Unterweisung von Kindern und Erwachsenen in der Selbstverteidigung; und zweitens als „KM Coaching“ zur Veranstaltung von Workshops und Seminaren für Firmen und Privatpersonen sowie Gesundheits- und Präventionskursen.

Interessenten am Programm der Schule gibt es über die Region hinaus. Auch Pflegepersonal und Ärzte besuchen die Kurse in der Sportart, die in ihre fließenden Bewegungsabläufe Elemente verschiedener Kampfkünste integriert und dabei unter anderem Muskelverkrampfungen lösen, die Haltung verbessern und Stress abbauen soll. Unterrichtet werden die Schüler im so genannten Yang-Stil.

Ein solch umfassendes Angebot kann auch eine entsprechend große Fläche gebrauchen: Das an der Hitdorfer Straße 10 gelegene Studio haben die Betreiber zu Beginn des Jahres gerade erst erweitert.