Langenfeld Karneval : Richrather Seniorenkarneval mit Herz

Der Elferrat mit Sitzungspräsident Sven Rücker zog mit roten Herz-Luftballons in die Schützenhalle ein. . Foto: RP/Seniorentreff

Langenfeld Mit einem fröhlichen „Helau“ zieht der herrlich bunt kostümierte Elferrat in die gut besuchte Richrather Schützenhalle ein. Sven Rücker, Präsident der Seniorensitzung des Schützentreffs, ist in ein großes rotes Herz verwandelt und führt mit Witz und Charme durchs jecke Programm.

Der Shantychor eröffnet mit karnevalistischen Stimmungsliedern das Programm und bringt so das Publikum schnell in Schunkellaune. Der Tanzkreis des Seniorentreffs, der sich regelmäßig freitags zum Training trifft, legt mit zwei Tänzen eine flotte Sohle aufs Parkett und wirbt so anschaulich um neue Mitstreiter auf der Bühne. Ein besonderer Programmpunkt und zum ersten Mal auf der Richrather Bühne: Bauchredner Gérard erntet mit seinen Puppen Stürme der Begeisterung, das Publikum fordert: „Zugabe, Zugabe!“, die gewährt wird. Die „Comedian Disharmonists“ rocken die Bühne mit Karnevalsliedern zum Schunkeln und Mitsingen, und das Kindertanzcorps der Opladener Altstadtfunken begeistert mit zackigen Gardetänzen. Zur Freude der Besucher präsentiert das Team des Seniorentreffs wieder eine Playbackshow mit national und international bekannten Schlagerstars. Der Besuch des Langenfelder Prinzenpaares Sebastian I und Tino I mit Gefolge fehlt natürlich nicht. Abschluss und einer der absoluten Höhepunkte des karnevalistischen Treibens ist der Auftritt des des Rheinischen Tanzcorps „Echte Fründe“. Die Tänzer begeistern mit ihren akrobatischen Tanzfiguren. Eines ist sicher: Auch wenn das Programm nur noch schwer zu überbieten sein wird, der Seniorentreff Richrath freut sich schon jetzt auf die nächste Session. Aber auch außerhalb der Session ist der Treff einen Besuch Wert. Mehr zum Programm unter www.seniorentreff-richrath.de. og