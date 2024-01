Tipps zum Kälteeinbruch So haben Eis und Schnee keine teuren Folgen

Die Räum- und Streupflicht umfasst in der Regel Wege und Zufahrten auf dem eigenen Grundstück sowie die ans Grundstück angrenzenden Gehwege. Hauseigentümer:innen können den Winterdienst über den Mietvertrag oder eine Hausordnung an ihre Mietparteien übertragen, sind aber dadurch nicht von der Pflicht entbunden. Ohne Haftpflichtversicherung muss der Verantwortliche die Schäden aus eigener Tasche übernehmen. Wird jemandem ein vorschriftsmäßig geräumter Gehweg zum Verhängnis, springt bei Verletzungen unter anderem die gesetzliche Unfallversicherung ein – aber nur dann, wenn der so genannte „Wegeunfall“ auf dem unmittelbaren Weg zur Arbeit oder anschließend auf dem direkten Heimweg passiert ist. Für diesen und sonstige Ausrutscher mit Dauerfolgen zahlt auch die private Unfallversicherung. Ist die eigene Arbeitskraft dauerhaft beeinträchtigt, ist dies ein Fall für die Berufsunfähigkeitsversicherung.