Barrierefreiheit in Langenfeld Wie Blindenschrift im Straßenpflaster

Neben der Orientierung an dem Leitfaden, hole die Stadt bei der Planung auch die Betroffenen mit ins Boot, um deren Belange zu berücksichtigen. „Um Fördergelder für den barrierefreien Umbau zu erhalten, müsste man sich normalerweise mit der Behindertenvertretung abstimmen“, erklärt Zagray. Da es die in Langenfeld aber in dieser Form nicht gebe, stimme man sich mit Vereinen wie dem BSVRW ab. „Das sind natürlich alles nur Inselmaßnahmen. Da wo Bedarf ist, versuchen wir, das so schnell wie möglich umzusetzen“, sagt Manuel Zagray. Langfristig sei das Ziel, komplette Barrierefreiheit in der ganzen Stadt zu gewährleisten.