Gremium : So arbeitet der neue Jugendamtselternbeirat

Patrick Reiners aus Langenfeld ist der Vorsitzende des neuen Jugendamtselternbeirats. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Inklusion und Betreuungszeiten sind die beiden Schwerpunktthemen, denen sich das Gremium widmen will. Im November konstituierte sich das neue Gremium, bestehend aus 16 Personen, zumeist Elternvertreter aus Langenfelder Kitas.

Lange hatte sich Patrick Reiners (42) für die Gründung eines Jugendamtselternbeirats (JAEB) in Langenfeld eingesetzt. Zwei Jahre lang kämpfte der Familienvater dafür und zwar aus gutem Grund: „Eltern werden in der Politik zu wenig gehört“, begründet er seine Motivation. Seine Beharrlichkeit hat sich gelohnt: Im November konstituierte sich das neue Gremium, bestehend aus 16 Personen, zumeist Elternvertreter aus Langenfelder Kitas, die künftig die Interessen der Kinder in der Politik vertreten sollen und als beratende Mitglieder im Jugendhilfeausschuss sitzen. Patrick Reiners wurde zum Vorsitzenden gewählt.

Die Freude ist groß, wobei Reiners bekennt, eine schwere Zeit erwischt zu haben. Die anhaltende Corona-Pandemie machen den Start nicht einfach. Sie zwingt das neue Gremium, seine Arbeit auf Distanz aufzunehmen. Die erste Sitzung fand daher online statt. Außergewöhnlich für den Familienvater, aber zielführend: „In unserer ersten Sitzung haben wir beschlossen, wie es jetzt weitergehen soll, wie wir unsere Arbeit gestalten und welche Schwerpunkte wir setzen wollen“, sagt er.

Zunächst will man sich bei den Eltern von Kita-Kindern vorstellen. „Man muss wissen, dass es uns gibt und wir müssen uns schnell einen Überblick verschaffen, wo Handlungsbedarf besteht.“ Auf zwei Problemfelder konnte sich das Gremium bereits einigen: Inklusion und Betreuungszeiten. „Coronabedingt war es in den vergangenen Monaten sehr schwer, beispielsweise die Sprachförderung über externe Logopäden in den Einrichtungen aufrechtzuerhalten, weil sie nicht in die Kitas durften“, berichtet der 42-Jährige. „Solche Förderungen müssen aber auch unter Corona gewährleistet sein, um die Entwicklung der Kinder nicht zu bremsen.“ Auch die Betreuungszeiten hätten unter der Pandemie gelitten. Kitas waren immer wieder aufgrund von punktuellen Infektionen von Schließungen betroffen, so dass Eltern die Betreuung ihrer Kinder selbst organisieren mussten. Besonders für Berufstätige ein Hochseilakt.

„Doch auch unter Normalbedingungen gibt es Schwierigkeiten, etwa während der Sommerferien, wenn die Kitas schließen, obwohl viele Eltern auch zu dieser Zeit eine Betreuung für ihre Kinder benötigen.“ In diesem Themenfeld müsse schließlich auch der Personalstand in Kitas erfasst werden sowie die Anzahl an Betreuungsplätzen erhöht werden. Denn diese seien nach wie vor Mangelware.