Langenfeld : SkF wählt neuen Vorstand – Rommel geht nach 23 Jahren

Langenfeld Für ihre Tätigkeit erhielt Christiane Rommel vom SkF Gesamtverein die silberne Ehrennadel sowie das goldene Abzeichen vom Diözesancaritasverband.

Während ihrer Amtszeit wurden die Tätigkeitsfelder des Vereins stetig erweitert und den Bedürfnissen der Menschen vor Ort angepasst. „Frau Rommel packt Dinge an – so konnte der Verein eine Reihe großer Projekte auf den Weg bringen“, sagt Martina Matuschik, Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Zu nennen seien unter anderem das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt ProDonna, der soziale Lebensmittelshop „Tafel Langenfeld Tüte SkF“ oder aktuell das Neubauprojekt an der Solinger Straße.