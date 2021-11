SozialausschussLangenfeld : SkF plant Haus für Wohnungslose

Stephanie Krone, Geschäftsführung des SkF Langenfeld, will über ein neues Projekt Wohnungslose in den normalen Alltag integrieren. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Anzahl der Wohnungslosen in NRW steigt seit Jahren rasant an. Mit einem neuen Projekt will der SkF helfen, Betroffene von der Straße zu holen.