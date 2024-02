SkF Langenfeld Projekt „Open Doors“ endet nach fünf Jahren

Hauptziel des Projektes war es, die Ratsuchenden an Hilfesysteme heranzuführen, ihnen neue Lebensperspektiven aufzuzeigen und ihnen eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, so Matuschik. Im Rahmen des Projekts wurden praktische Fähigkeiten im Alltag vermittelt, soziale Kompetenzen aufgebaut und gemeinschaftliches Erleben ermöglicht. Auch die Freizeitgestaltung spielte dabei eine wichtige Rolle im Projekt. „Mir kamen die Angebote in der schweren Zeit sehr gelegen, sie haben mir geholfen und Stabilität gegeben.“ Diese persönliche Erfahrung, so Matuschik, verdeutliche die positiven Auswirkungen, die das Projekt habe. Die Förderung des Projektes durch Aktion Mensch lief Ende Januar aus. Eine Fortführung sei aufgrund der aktuell schwierigen Lage für soziale Betriebe nicht realisierbar. „Wir bedauern sehr, dass wir dieses wertvolle Projekt nicht mehr fortsetzen können,“ sagt Anke Merten, Bereichsleitung der Beschäftigungsförderung. „Wir werden aber weiterhin für Menschen im Bürgergeldbezug Ansprechpartner bleiben.“