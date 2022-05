Sozialdienst Langenfeld : SkF begrüßt 9-Euro-Kampagne

Langenfeld Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) hat eine Spenden-Kampagne „1.111 Plus X 9-Euro-Tickets für wohnungslose Menschen“ gestartet. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld befürwortet dieses Projekt, teilt Martina Matuschik vom SkF Langenfeld mit.

(og) Das 9-Euro-Ticket biete auch wohnungslosen Menschen die Möglichkeit, in den Monaten Juni bis August stressfrei den ÖPNV in ganz Deutschland zu nutzen. Mit der Spende der Stiftung „Die Mannschaft“ an die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W) und ihren Förderverein kann die BAG W jetzt 1111 Neun-Euro-Tickets für wohnungslose Menschen zur Verfügung stellen.