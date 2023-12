Gemeinsam statt einsam Langenfelder Singles feiern zusammen Weihnachten

Bereits zum dritten Mal organisierte die Awo eine solche Weihnachtsfeier. Etwa 30 Gäste nahmen die Einladung dankend an. In fröhlicher Runde genossen sie gemeinsam gemütliche Stunden in einer festlichen Atmosphäre. Das abwechslungsreiche Programm mit Musik, gemeinsamem Singen, Weihnachtsgedichten und einem Sketch kam laut Awo-Ortschef Klaus Kaselofsky gut an. Zwischendurch blieb genügend Zeit für angeregte Gespräche und fürs Knüpfen neuer Kontakte.