Grundschul-Cup in Langenfeld Hier jubeln die Siegerinnen

Auf der Sportplatzanlage Elberfelder Straße statt waren sechs von zehn Langenfelder Grundschulen mit ihren Teams angetreten. Diese rekrutierten sich aus Schülerinnen der Klassen 3 und 4. Bei bestem Fußballwetter spielten die teilnehmenden Mädchen super auf und lieferten sich spannende Duelle. Beim „Jeder-gegen-Jeden-Modus“ verwiesen die Don-Bosco-Schülerinnen die Titelverteidigerin, die Peter-Härtling-Schule, auf den zweiten Platz. Dritter wurde die Grundschule Am Brückentor. Auf dem vierten Platz landete die Grundschule Wiescheid, den fünften Platz nahm die Grundschule Götscher Weg ein, die Erich Kästner-Schule den sechsten. Zur besten Spielerin würde Elena von der Don-Bosco-Schule gekürt. Lena von der Schule Am Brückentor wiederum verteidigte ihr Tor am besten. Organisiert wurde das Turnier vom Referat Schule und Sport in Kooperation mit dem GSV in Wiescheid, der die Turnierleitung übernahm. Der GSV stellte auch die aus der eigenen Jugendabteilung stammenden Schiedsrichterinnen.