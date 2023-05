Kunst in Langenfeld Sie holte die Kunst in die Stadt

„Ich erinnere mich noch, wie ich Ephraim Kishon 1984 selbst in Köln am Bahnhof für eine Lesung abgeholt habe“, sagt sie. 1000 Mark Gage habe er damals haben wollen. Der Stadt war das zu teuer. „Dann haben wir mit allen Buchhandlungen vor Ort zusammengelegt. Und es waren für jeden nur noch 250 Mark“, erzählt sie. „Kooperationen und Sponsoren sind in der Kulturarbeit wichtig.“ Gerne erinnert sie sich an die ersten Auftritte des Kabarett-Duos Missfits aus Oberhausen, den Kabarettisten Hans Scheibner und das Kölner Hinterhof-Theater „Theater im Bauturm“, die sie in die „Provinz“ einlud. Sie führte die Frauenkulturwochen ein, setzte sich für Schule und Theater ein, förderte die das Amateur-Theater Blinklichter und die Kirchenmusik und initiierte die Jugend Kunst Schule.