Mensch & Stadt : Hebamme hilft beim Start ins Leben

Hebamme Claudia Gnauck hat bisher rund 900 Kindern auf die Welt geholfen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Claudia Gnauck erzählt über die Freude an einem wunderschönen Beruf und über seine Vielseitigkeit. Selbst männliche Hebammen gibt es schon einige. In ihren Semestern an der Fachhochschule allerdings zurzeit nicht.Der 5. Mai würdigt ihren unverzichtbaren Berufsstand.