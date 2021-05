Weltrotkreuztag : Sie helfen im Impfzentrum

Langenfeld/Monheim Das DRK hat viele ehrenamtliche Mitstreiter. Am 8. Mai ist Weltrotkreuztag. Damit es helfen kann, brauche es viele Hände. Über 8000 Fördermitglieder setzten mit ihrem Beitrag im Kreisverband ein Zeichen für die gemeinnützige Hilfe.

(pc) Anlässlich des Weltrotkreuztages am Samstag, 8. Mai, dankt Norbert Danscheidt, Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes in Mettmann, den zahlreichen Helfern in der Region für ihre Arbeit, insbesondere jetzt in der Covid-19-Pandemie. Das Rote Kreuz sei besonders im Impfzentrum Erkrath im Einsatz. Dort seien momentan pro Tag über 30 Helfer vor Ort.