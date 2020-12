Wolle wird gesponnen : Sie hält Alpakas im großen Garten

Langenfeld Carola Maxen verarbeitet die Wolle ihrer drei Tiere, fertigt daraus Schals, Stulpen und Decken. Außerdem bringt sie den Dung auf die Beete aus.

Franklin, Murphy und Kumbaja kommen neugierig aus dem gemauerten Unterstand an das Gatter gelaufen. Während die drei wuscheligen Alpaka-Männchen die Besucher neugierig mit großen, braunen Augen mustern, zermalmen sie unablässig Heu zwischen ihren Zähnen. „Sie fressen bis zu sieben Stunden am Tag“, sagt Halterin Carola Maxen. Zweimal täglich gibt es Futter. Überwiegend karge Kost wie Gras und Heu, Kräuter sind auch erlaubt. Möhren oder Kohlrabi, wie Kinder, die am Zaun vorbeikommen, gerne füttern würden, darf das tierische Trio nicht bekommen – „das Gemüse verursacht bei ihnen Koliken“, informiert die 55-jährige Erzieherin.

Die Alpakas sind seit zwei Jahren ihr Hobby. Durch Zufall hat sie in Solingen die Tiere, die ihre Heimat eigentlich in den Anden, in Bolivien oder in Peru haben, bei einer Züchterin auf der Weide gesehen. Nachdem sie sich ausführlich über deren Haltung informiert hatte, beschloss die Langenfelderin sich drei Tiere anzuschaffen. Nun stehen die acht bis zehn Jahre alten Alpakas der Rasse „Huakaya“ auf einer 1300 Quadratmeter großen Wiese an der Leichlinger Straße. Mit ihrem lockigen, ein wenig strubbeligen Fell sehen sie hübsch aus. Am liebsten würde man sie streicheln und kraulen. Doch Carola Maxen sagt: „Das sind keine Kuscheltiere.“ So leben der weiße Franklin, Murphy mit dem braunen Fell und der kleine, mittelbraune Kumbaja als Miniherde das ganze Jahr über draußen. Ein Unterstand schützt vor Zugluft, Kälte und Regen.