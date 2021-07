Reifeprüfung in Langenfeld bestanden : Sie haben Abitur am KAG gemacht

Wegen Corona fanden die Abschlussfeiern in mehreren Gruppen statt. Deshalb ist nur ein Teil der Abiturienten, die am Konrad-Adenauer-Gymnasium ihre Prüfung bestanden haben, auf dem Foto abgebildet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Abschlusszeugnisse wurden in der Schützenhalle Richrath von Schulleiter Stephan Wippermann-Janda in vier Etappen an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Diese Schüler haben ihre Abiturprüfungen am Konrad-Adenauer-Gymnasium bestanden: Jalal Ahmadzay, Moritz Arnold, Felix Aue, Benjamin Avdakovic, Sinem Ayhan, Lennart Ban, Ole Yannick Bansemir, Abishan Becker, Laura Beljan, Lea Bianco, Tabea Blieske, Dara Blum, Rachel Bluss, Alina Bogomasov, Melina Bories, Benedikt Bruser, Jette Büller, Alexey Castoldi, Isabell Dehmel, Luca Simon Dengjel, Tobias Dickmeiß, Kilian Echstenkämper, Celina Marie Eisfeld, Yasmin El Idrissi, Luia Marie Elfes, Julia Flaßkamp, Alina Catharina Fliegner, Jenny Gamez Rössler, Dominik Gburski, Linn Gillen, Christian Goj, Sara Aurelia Grapatin, Thilo Simon Gründges, Hanna Halbach, Jonas Helbing, Lorine Hensel, Nele Herweg, Carolin Hilgenberg, Felix Hilger, Korab Ibrahimaj, Malte Jänner, Anita Jansen, Robin Moritz Jipps, Marko Karnas, Benedikt Kaufhold, Julia Klein, Laura Kube, Sophia Küch, Jula Maria Kuhlmann, Hannah Sophie Kühn, Yul Marian Kühne, Dalibor Kuzmanovski, Sylvia Ley, Ann-Sophie Löhrer, Maya Laurena Merkes, Linus Michel, Kevin Murati, Amelie Nelle, Paul Niebuer, Carla Nordmann, Philipp Oleszowsky, Lucie Ost, Christian Pedain, Mika Peifer-Weiß, Fabienne Phomkhoumphon, Joana Katharina Pukrop, Philipp Nicolas Pütz, Marko Radonjic, Simon Rehrmann, Finn Reuter, Tim Richarz, Janine Rieck, Max Rinke, Florian Rother, Shona Rudolph, Rene Sander, Yannick Schäfer, Katharina Schlickeiser, Aaron Schlott, Annika Schmitz, Natalie Schneiders, Natalie Schreiber, David Schuh, Frigga Schütt, Leonard Schwanke, Celina Michelle Schwarten, Leon Schwarz, Luna Valentina Seidenstecher, Sara Sina, Vincent Sitek, Emily Steffen, Hannah Sophia Strick, Felix Strick, Gabriele Tataranni, Paulina Topp, Minh Hang Lisa Tran, Fabian Trapp, Jakob Viezens, Yanik Wehner, Phillip Weyer, Nick Winkler, Cora Malin Wirthwein, Josephine Wittmann, Linda Wollny, Martin Yamaguchi Kottmann, Schirin Yavuzyasar und Alma Zaghini.

(pc)