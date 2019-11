Langenfeld Comedy : Sie bringen Langenfeld zum Lachen

Langenfeld Am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr startet die neue Show im evangelischen Gemeindehaus.

Da ist der Komiker Moses W. Er freut sich aufs Christkind und fordert in seinem Programm: „Mach Platz, ich mach Plätzchen!“. „Männer“, so heißt es in der Ankündigung, „brauchen für den Einkauf sämtlicher Weihnachtsgeschenke maximal 24 Stunden.“ Das bedeute aber nicht, dass ihnen Weihnachten egal ist. Schließlich seien nahezu alle Rollen der Weihnachtsgeschichte männlich besetzt: Zimmermann, Jesuskind, drei Könige, Komet, Palmbusch, Ochse und Esel. Alles Männer.

Marcel Wagner kommt als Hinz und Søren Leyers als Kunz. Der eine explodiert vor guter Laune, der andere hat das Temperament von Seifenlauge. Sie haben vier Takte Zeit ­ und dann ist es aus mit der Harmonie. Hinz will Show – Kunz will Kunst, Hinz will Applaus – Kunz will nach Haus. Die Zuschauer bekommen beides.