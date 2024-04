Wandern in Langenfeld und Monheim SGV lädt fast täglich zu einer Wanderung ein

Los geht es ab sofort. Jeden Dienstag gibt es Wanderungen im Bergischen Land: Am 2. April geht es rund um Thier bei Wipperfürth, am 9. April nach Dabringhausen, am 16. April von Tyrol ins Hammertal, am 23. April von Unterburg an die Müngstener Brücke und am 30. April in den Staatsforst Burgholz mit dem einmaligen Arboretum. Die Touren haben eine Länge von 14 bis 15 Kilometer und fordern mit einigen Höhenmetern etwas Kondition.