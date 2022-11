Wandern in Langenfeld : Mit dem SGV die Region im Herbst zu Fuß erkunden

Langenfeld Wanderungen durch die Herbstlandschaften rund um Langenfeld und die nähere Region bietet die örtliche Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV) an.

() Der Sauerländische Gebirgsverein, Abteilung Langenfeld-Monheim, lädt zu ungewöhnlichen Zielen in die Region ein. Immer dienstags und mittwochs treffen sich die Wanderfreunde am Sportplatz an der Jahnstraße, sowie sonntags am Bahnhof S-Bahn , Langenfeld . „In der Regel sind für diese Wandertage keine Anmeldungen erforderlich“, sagt Detlef Müller, Vorsitzender der Langenfeld/Monheimer Abteilung des Vereins.

Im November erkundet der SGV die Burger Höhen und Wege rund um Witzhelden. Zusätzlich bietet er Touren an, um die Herbststimmung bei Fernblicken vom Kermeter in der Eifel und die Fauna rund um Solingen-Gräfrath zu genießen. Es geht durch den Thielenbruch und die Schluchter Heide. Auf dem Programm stehen eine Runde rund um Brühl sowie unbekannte Wege im Neandertal. Es geht zudem an die Wahnbachtalsperre und auf eine Mühlenwanderung um Dabringhausen. Zusätzlich bietet der Verein Wanderungen um die Sengbachtalsperre zwischen Odenthal und Altenberg sowie vom Wipperkotten in Richtung Rölscheid an. Den Abschluss der Herbstwanderungen im November macht eine Runde um die Eschbachtalsperre.