Langenfeld SGL-Event SGL lud zu einer bewegten Weihnachtsfeier ein

Die Hallen des Konrad-Adenauer-Gymnasiums haben sich Dank des großen Engagements der SGL-Aktiven in einen riesigen Indoor-Spielplatz verwandelt. Manche der Spiele haben die Eltern in ihrer Kindheit mit Kreide auf den Bürgersteig gemalt, wie etwa das Kästchen-Hüpfen. In der Halle dient eine Art ausgelegte Strickleiter zum Geschicklichkeitstest. Hüpfen, auf einem Bein oder auf Zweien, Gehen vorwärts und rückwärts sowie ein Kästchen-Slalom fordern überwiegend Mädchen heraus. Mit einem souveränen Wurf hingegen versenkt Kai den Basketball im Korb. „Ich treffe nicht immer, aber oft, denn ich spiele schon zwei Jahre Basketball und bin in der U12-Stammmanschaft zuhause in Leichlingen“, sagt der Zehnjährige, dessen siebenjährige Schwester Alice jedoch bei der SGL turnt. Eine rund 30 Meter lange Laufmatte dient für die Allerjüngsten als „Rennstrecke“, für die etwas älteren als Purzelbaum-Piste und Fortgeschrittene zeigen Bodenturn-Übungen. Sehr akkurat, mit gerader Körperhaltung und gestreckten Beinen, präsentiert sich Noelia als Radschlägerin. Jeder Talent-Scout für Bodenturnen wäre auf Anhieb begeistert. „Leider bin ich noch in keinem Kurs, aber ich stehe auf der Warteliste“, sagt die Siebenjährige hoffnungsfroh.