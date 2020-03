Langenfeld : SGL veröffentlicht Videos für das Training zu Hause

Die SGL lädt jetzt zum Sport per Online-Video ein. Foto: Sportgemeinschaft Langenfeld/SG Langenfeld

Langenfeld (elm) Fitnesscenter und Sportanlagen sind wegen der akuten Corona-Krise geschlossen. Hobbysportlern, die jetzt unter mangelnder Bewegung leiden und den gemeinsamen Sport vermissen, bietet die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) jetzt eine Art virtueller Begleitung für Zuhause.

„Wir stellen seit letzter Woche Fitnessvideos online,“ erklärt Kristin Erven-Hoppe von der SGL. „Jetzt kommen eben unsere Trainer in die Wohnzimmer – und zwar ganz ohne Ansteckungsgefahr.“

„Das Ausmaß, in dem jetzt das gesellschaftliche Leben eingeschränkt wird, hat uns – wie alle – überrascht und getroffen.“ sagt Martin Bock, Vorstand der SGL. „Trotzdem haben wir direkt überlegt, welchen Mehrwert wir als Sportverein unseren Mitgliedern und den Menschen zu Hause bieten können.“ So entstand die Idee der Videos, deren Dreh in der letzten Woche organisiert wurde. Schließlich befindet sich auch der größte Teil der rund 100 SGL-Angestellten seit dem 15. März zu Hause.