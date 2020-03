Tipp : Feriensport hat noch Kurse frei

Langenfeld In Langenfeld gibt es rund um Ostern Action-Camps, Trendsport und Ballspiele.

Auch in den bevorstehenden Osterferien bietet die Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) in Kooperation mit dem Stadt-Sportverband und der Stadt Langenfeld wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Der „Feriensport“ sorgt für Abwechslung, Spaß und Bewegung für Daheimgebliebene. In einigen Osterferienprojekten gibt es noch freie Plätze, so dass sich ein Blick ins Programm lohnt.