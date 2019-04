Mitmachen : Langenfelder Festkomitee bittet um Ideen fürs Sessionsmotto 2019/20

Langenfeld Einsendeschluss ist der 27. April.

Viele Vorgaben gibt das FLK nicht vor. Das Sessionsmotto sollte nur nicht allzu lang sein. „Ein Bezug zu Langenfeld wäre zudem sehr schön“, sagt Festkomitee-Präsident Hans-Werner Jansen. Die Einsendung von Motto-Vorschlägen ist auf drei pro Einsender begrenzt. Die Ideen können per E-Mail an geschaeftsfuehrer@langenfelderkarneval.de geschickt werden. Einsendeschluss ist Samstag nach Ostern, der 27. April.

Das Festkomitee wird anschließend in der Mitgliederversammlung das in seinen Augen beste Motto auswählen. Demjenigen, dessen Vorschlag zum Zuge kommt, winken zwei Freikarten für die diesjährige Prinzenproklamation am Freitag, 15. November. Die Session dauert diesmal bis Dienstag, 25. Februar.