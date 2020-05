Corona-Krise : Langenfeld: Session 20/21 ohne Kinderprinzenpaar

Langenfeld Die als Prinzenpaar und Pagen ausgeguckten Kinder Maik, Zoé, Emil und Marie sind laut Heimatverein Postalia bereit, in der übernächsten Session in die Bütt zu steigen.

In der kommenden Session wird es coronabedingt kein Langenfelder Kinderprinzenpaar geben. Dies teilte der für die Nachwuchstollitäten zuständige Heimatverein Postalia am Sonntag mit. „Für die Kinder ist die derzeitige Situation ohnehin schon schwer zu verstehen und zu verarbeiten, und wir möchten den Kindern keine eingeschränkte Session ohne Auftritte anbieten“, sagte Postalia-Pressewartin Michaela Klapper. Eine Entscheidung über die geplanten Karnevalsveranstaltungen des Heimatvereins stehe noch aus. Die als Prinzenpaar und Pagen ausgeguckten Kinder Maik, Zoé, Emil und Marie sind laut Klapper bereit, in der übernächsten Session in die Bütt zu steigen.