Blech - ein ganz besonderer Werkstoff Konstruktionsmechaniker bearbeitet den vielfältigen Baustoff Blech

Langenfeld · In loser Folge stellt die Rheinische Post in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit unbekannte Ausbildungsberufe vor: Den Angang macht der Konstruktionsmechaniker bei der Firma M+M Blechtechnik GmbH in Langenfeld.

06.10.2023, 13:51 Uhr

Julian Palt macht bei dem Langenfelder Unternehmen M+M eine Ausbildung zur Fachkraft für Blechtechnik. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes