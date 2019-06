Langenfeld : Seniorin vermisst ihren Stamm-Briefkasten

Baut die Post immer mehr Briefkästen ab? Für den Kasten an der Rudolfstraße gibt es bisher keinen Ersatzstandort. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Langenfeld Margrit Hosmann wohnt in Berghausen. An der Rudolfstraße gab es – solange sie denken kann – immer einen Briefkasten. „Seit einiger Zeit ist er leider verschwunden“, bedauert die über 70-jährige Seniorin.

Jetzt bringt sie ihre Post zum Kasten an der Bachstraße. „Der Weg ist für mich schon recht lang“, meint sie und will wissen, warum man den Briefkasten plötzlich demontiert hat.

Die Post sei außerdem gehalten, in Wohngebieten alle 1000 Meter einen Briefkasten anzubieten. „Meistens unterschreiten wir diese Entfernung sogar“, sagt Töllner. Im Bundesdurchschnitt könnten die Bürger alle 500 Meter Karten und Briefe in den Schlitz eines Postkastens werfen. In Langenfeld seien die Abstände sogar noch geringer. Die Sprecherin kann verstehen, dass der Weg von der Rudolfstraße bis zur Bachstraße für ältere Menschen, die schlecht zu Fuß sind, weit sei. Sie rät der Seniorin, ihren Briefträger einmal anzusprechen. „Der nimmt Schreiben von Privatkunden mit.“