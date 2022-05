Am Sonntag in Richrath : Seniorin fährt Radlerin (14) in Kreisverkehr an

Seniorin fährt Radlerin (14) in Kreisverkehr an

Am Sonntag in Richrath

Langenfeld Die Polizei bittet die Autofahrerin sich zu melden. Sie sucht außerdem Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Eine 14-jährige Radfahrerin ist am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr im Kreisverkehr Kirschstraße / Kaiserstraße in Richrath mit einer Autofahrerin zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam aus Richtung Innenstadt und habe den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen wollen. Hinter ihr sei eine Autofahrerin ebenfalls in den Kreisverkehr gefahren. Sie beabsichtigte jedoch, bereits die erste Ausfahrt zu nehmen. Beim Überholversuch kollidierte die Autofahrerin in Höhe der Ausfahrt mit dem Fahrrad der Jugendlichen. Die Frau habe kurz angehalten und sich nach dem Wohlergehen der Fahrradfahrerin erkundigt, berichtet die Polizei. Als die 14-Jährige sagte, dass es ihr gut gehe, sei die Autofahrerin weiter gefahren, ohne die Eltern oder die Polizei über den Verkehrsunfall zu informieren. Sie wird als 70 bis 80 Jahre alt mit weißem Haar beschreiben. Bei dem Auto soll es sich um einen dunkelgrauen Wagen mit Mettmanner Kennzeichen gehandelt haben.Die Polizei bittet die Autofahrerin und Zeugen die Polizei unter Telefon 02104 9826410 zu kontaktieren.