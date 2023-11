Langenfeld Seniorin bei Busunfall schwer verletzt

Am Freitagvormittag ist ein auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes an der Hardt abgestellter VW Kombi 7HC an der Seite beschädigt worden. Der Halter des Wagens hat gegen 11 Uhr einen quer verlaufenden Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Auch bei einem Parkunfall auf dem Parkplatz einer Gärtnerei an der Straße „An der Landstraße" hat sich der Verursacher unerlaubt entfernt: Ein schwarzer Opel Mokka wurde am Samstag zwischen 12.30 und 13 Uhr vermutlich beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck beschädigt. Der Schaden: etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, entgegen.