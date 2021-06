Ab Juli : Seniorentreff Richrath bietet wieder Kurse an

Seniorentreff Richrath bietet wieder Kurse an

Bald bietet der Seniorentreff in Richrath wieder Yogakurse an. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Langenfeld Der Seniorentreff Richrath präsentiert insgesamt ab Juli ein vielfältiges Angebot: So gibt es neben Zumba und Yoga auch Bingo, Spielenachmittage, Sprachkurse, Gymnastikkurse für Frauen und Männer, Boule und Gedächtnistraining.

Nach einer langen Schließungszeit wegen der Corona-Pandemie freut sich das Team des Seniorentreffs Richrath darauf, bald wieder Mitglieder und Besucher an der Kaiserstraße 60 begrüßen zu können, so Petra Edelmann. Los geht es am 1. Juli mit dem Yoga-Kurs, der nun wieder wöchentlich stattfindet. Neu beziehungsweise wieder im Programm ist ein Zumba Gold-Kurs, der lange Zeit auch aus personellen Gründen ausgesetzt worden ist. Nun gibt es eine neue Kursleiterin, die ab 2. Juli Senioren unterrichten wird, teilt Edelmann mit.