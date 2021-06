Angebote für Senioren : Seniorentreff Richrath bietet wieder Kurse an

LANGENFELD Das Team des Seniorentreffs Richrath freut sich laut Sprecherin Petra Edelmann darauf, bald wieder Mitglieder und Besucherinnen in den Räumen an der Kaiserstraße 60 in Langenfeld begrüßen zu können.

(og) Los geht es am Donnerstag, 1. Juli, mit dem Yoga-Kurs, der wöchentlich angeboten wird. Im Programm ist auch ein Zumba Gold-Kurs. Er startet am Freitag, 2. Juli. Darüber hinaus stehen Klassiker wie Bingo, Spielenachmittage, Sprachkurse, Gymnastikkurse, Boule, Gedächtnistraining auf dem Plan. Am 23. Juli ist ein Grillfest geplant. Das Programm steht unter www.seniorentreff-richrath.de. In Planung: Ab voraussichtlich Oktober können sich Senioren und Seniorinnen in einem Bellicon Balance Kurs fit machen oder halten. Das Training auf dem Minitrampolin ist ideal für Senioren, es ist schonend für Rücken und Gelenke, verbessert die Sauerstoffaufnahme und dient der Sturzprophylaxe. Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese kann vorab zu den i-Punkt-Zeiten (dienstags und mittwochs von 13 bis 14 Uhr) telefonisch unter 02173 80025 oder per Mail an [email protected] erfolgen, ab dem 1. Juli im Seniorentreff, Montag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr).