PS-Zweckertrag : Seniorenheim freut sich über Sportgerät

Langenfeld Dank einer Zuwendung aus dem PS-Zweckertrag der Stadt-Sparkasse Langenfeld wird es in dem Seniorenheim St. Martinus in Richrath noch sportlicher.

Denn ein neues Ergometer-Fahrrad ergänzt nun den Außenbereich und wird von den Bewohnern rege genutzt. Florian Spies , Abteilungsdirektor Unternehmensentwicklung, übergab das symbolische rote Päckchen an Markus Peuker und Silvia Stoffel des Seniorenheims St. Martinus in Richrath.

„Es freut uns wirklich sehr, dass wir erneut bei der Ausschüttung des PSZweckertrags der Stadt-Sparkasse Langenfeld berücksichtigt wurden. Denn so konnten wir ein neues Ergometer Fahrrad für unseren Fitnesspark im Außenbereich unseres Geländes anschaffen“, berichtet Markus Peuker, Einrichtungsleiter des Seniorenheims St. Martinus. Der Außenbereich des Seniorenheims wird stetig mit neuen Sportgeräten für die Bewohner erweitert. „Die Geräte müssen natürlich viele Auflagen erfüllen und vom TÜV abgenommen werden, daher sind wir sehr dankbar für die finanzielle Unterstützung. Unsere Geräte werden auch sehr gut angenommen“, stimmt Frau Silvia Stoffel, Pflegedienstleitung, ihrem Kollegen zu.

Alle Geräte des Fitnessparks stammen von der gleichen Firma. Hierauf wurde geachtet, da sich die Geräte als sehr witterungsbeständig erwiesen haben und der Außenbereich so ein gelungenes Gesamtkonzept ergibt. „Unser Fitnesspark kann durch die Bewohnerinnen und Bewohner eigenständig oder in Begleitung einer unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt werden“, so Stoffel.