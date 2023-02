Langenfeld Wo es bei Senioren am Steuer hapert

Die 84-jährige Dame wollte rückwärts aus ihrer Garage setzen. Eigentlich sei sie immer sehr umsichtig hinterm Steuer gewesen, sagt Fahrlehrerin Sylvia Müller von der gleichnamigen Fahrschule in Richrath. Doch an diesem Tag bretterte sie rückwärts den Bordstein an ihrer Ausfahrt herunter, fuhr rückwärts den gegenüberliegenden Bordstein hinauf, durchbrach den Zaun dort und blieb mit ihrem Auto auf dem Dach im Vorgarten der Nachbarn liegen. Ein offenbar typischer Aussetzer betagterer Autofahrer. „Sie landen beim Ausparken oft rückwärts in Läden oder Häuserfronten“, weiß die Frau vom Fach. Typisch sei auch, dass sich kaum jemand nach so einem Unfall daran erinnern könne, wie es dazu gekommen sei.