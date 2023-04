Neue Selbsthilfegruppe Frauen mit narzisstischen Partnern gründen Gruppe

Natalie W. aus Mettmann hat es ebenfalls so erlebt. Es begann wie im Märchen: „Ich hatte fast nicht mehr daran geglaubt, dass mir so etwas nochmal im Leben passieren könnte! Alles schien so perfekt zu passen.“ Doch das Hochgefühl hielt nicht lange an. Schon bald musste Frau W. harte Kritik an ihrer Person, ihrem Umfeld und ihrem Job ertragen. „Ich wurde zunehmend abgewertet, als Lügnerin dargestellt und mir wurde ständig die Schuld an allem gegeben“, berichtet sie.