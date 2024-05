Unfall in Langenfeld Sekundenschlaf am Steuer – 45.000 Euro Schaden

(og) Für einen 25-jährigen Solinger endete die Heimfahrt im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 6.20 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Schneiderstraße in Richtung Solingen unterwegs. Laut eigenen Angaben verlor der Mann dabei aufgrund eines Sekundenschlafes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zeugen haben beobachtet, wie der Audi nach links von der Fahrbahn abkam, durch den Gegenverkehr fuhr und ungebremst mit einem geparkten Kia Rio und einem dort abgestellten Bauwagen zusammenstieß. Der Bauwagen wurde durch den Aufprall in ein weiteres Baufahrzeug geschoben. Die Rettungskräfte stellten fest, dass der Fahrer des Wagens leicht verletzt war und unter Schock stand. Sie brachten ihn zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Der Audi des Solingers wurde bei dem Unfall komplett beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden auch die beiden Bauwagen und der Kia erheblich demoliert. Insgesamt soll sich der Schaden nach ersten Schätzungen auf eine Summe von rund 45.000 Euro belaufen. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und beschlagnahmte den Führerschein des 25-Jährigen.