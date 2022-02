Festnahme nach Raub : SEK nimmt Monheimer nach Raub fest

Monheim ein Monheimer ist ins visier der Bochumer Ermittler geraten: Nach einem schweren Raub im Wareneingang eines Wittener Möbelhauses Ende Dezember 2021 hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Monheimer (18) heute festgenommen.

(og) Das teilt die Polizei mit. Nach intensiven Ermittlungen sind am frühen Freitagmorgen Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Bochum mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in die Wohnung des polizeibekannten 18-Jährigen in Monheim eingedrungen und haben den Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bochum vollstreckt. Bei der Festnahme ist niemand verletzt worden, so die Polizei. Dem Monheimer wird vorgeworfen, am Morgen des 23. Dezember einen schweren Raub im Wareneingang eines Wittener Möbelhauses begangen zu haben. Nachdem er einen Mitarbeiter mit Waffengewalt überwältigt hatte, war er mit Bargeld aus der Kasse geflüchtet. Die Ermittlungen des Bochumer Raubkommissariats und der Staatsanwaltschaft Bochum dauern an, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung.