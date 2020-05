Langenfeld Segelflugplatz : Segelflieger erobern wieder die Lüfte

Die Luftsportgruppe Erbslöh in Langenfeld war eine Zeit lang von den Corona-Beschränkungen betroffen. Nun dürfen sie wieder in die Lüfte steigen.

Der Blick aus dem Cockpit scheint fast ungewohnt. Mit acht Wochen Verspätung darf die Luftsportgruppe Erbslöh in Langenfeld ihre Segelflieger wieder in den Luftraum lassen. Die geplante Saisoneröffnung für 2020 nach der Winterpause konnte wegen der Pandemieausbreitung nicht stattfinden. Es sollte eigentlich am 21. März weitergehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen gab am siebten Mai wieder grünes Licht für diesen Sportbetrieb. Jürgen Fischer berichtet, dass der Vorstand den Saisonstart trotzdem eine weitere Woche verschob, um ein ausgefeiltes Konzept für die Sicherheitsvorkehrungen der Stadt vorzulegen. Durch die Genehmigung sieht man nun die Segelflieger seit 16. Mai über Langenfeld und der Umgebung kreisen. Jedoch geschehe dies jetzt erst einmal nach und nach. Denn durch den verspäteten Start in die Saison müssten die Piloten erst wieder in die Flug-Routine kommen, sagt Fischer. Die Winterpause und die Corona-Maßnahmen hätten zusammen zu einer langen Aussetzung der Flüge für die Mitglieder des Vereins geführt.

Info Hoch in den Lüften Wer Die Luftsportgruppe Erbslöh, bestehend aus zirka 125 aktiven Mitgliedern. Wo Ihr Segelfluggelände liegt in Langenfeld-Wiescheid, direkt neben den Städten Köln und Düsseldorf mit ihren Flughäfen. Zwanzig bis dreißig Kilometer sind diese vom Gelände entfernt. Zwischen diesen Gebieten können die Segelflieger in einer rund 15 Kilometer breiten Luftzone aufsteigen. So können sie beispielsweise bis nach Aachen oder ins Sauerland fliegen. Höhe Bis zu fast zweitausend Meter können die Flugzeuge an Höhe gewinnen. Umzug Seit 1979 befindet sich der Segelflugplatz in Langenfeld-Wiescheid. Zuvor konnte man ihn ab 1950 an der Stelle des heutigen Freizeitparks Langfort finden. 1955 startete dort das erste Segelflugzeug.

Dazu gehört Jochen König. Der Segelflug-Pilot ist enttäuscht über die bisherigen Absagen der Wettbewerbe. Er ist aber gleichzeitig froh, überhaupt wieder fliegen zu können: „Es wurde Zeit. Im Oktober hatten wir die letzten Flüge veranstaltet. Über ein halbes Jahr konnten wir also nicht mehr fliegen“. Die Wettbewerbe seien auf das nächste Jahr verschoben worden. Auch Lukas Esser ist von den Absagen der kompetitiven Flüge betroffen: „Es ist natürlich ärgerlich, dass die Wettbewerbe alle abgesagt wurden. Ich hatte letztes Jahr mein Studium beendet und jetzt für 2020 richtig Zeit gehabt, drei große Veranstaltungen wahrzunehmen“. Zentrale Wettbewerbe in Klix (Sachsen), auf der Mönchsheide in der Eifel oder auch das Frühjahrsfliegen in den französischen Alpen fielen unter anderem flach.

Wenigstens können sie nun aber für Rundflüge in die Lüfte steigen. König bereite es großen Spaß, neben dem Fliegen die Natur zu beobachten und das Wetter zu kalkulieren, auch wenn die Vorbereitungen für die Flüge nervig durch Corona geworden seien.

Denn die Vorkehrungen würden ihn und die anderen Mitglieder beim Ausüben ihres gemeinsamen Hobbys etwas einschränken. Dazu gehören der erforderliche Mindestabstand von anderthalb Metern und der Mund-Nasen-Schutz, der beim Koordinieren des Starts der Flugzeuge jederzeit getragen werden muss. Auch im Cockpit muss dieser anbehalten werden, wenn zwei Piloten an Bord sind und nicht aus demselben Haushalt kommen. Dies sei momentan besonders gefragt, erläutert Fischer, da zu Beginn der Saison üblicherweise immer mit einem Fluglehrer geflogen werden würde. Die Vereinsräume bleiben zudem weiterhin geschlossen.

Komplett offen sei die Frage, ob das alljährige Flugfest stattfinden werde. Dieses Jahr wäre das vierzigste Jubiläum. Fischer sagt, dass das Organisationsteam bereits an der Umsetzung unter den neuen Auflagen arbeite. Jedoch sei abzuwarten, ob die Veranstaltung im Spätsommer genehmigt wird.