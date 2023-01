Schwimmverein Langenfeld Schwimmverein engagiert sich für den Nachwuchs

Montags nach 16 Uhr ist das Langenfelder Hallenbad für Kurse geöffnet. Der öffentliche Badebetrieb ist dann beendet. Jeden Montag versammeln sich Kinder, mindestens mit Seepferdchen-Abzeichen, in der Schwimmhalle, um vom Verein angeleitet Schwimmtechniken zu lernen. Dort wird nicht nur Brust geschwommen und nach Ringen getaucht, sondern die sechs- bis zehnjährigen Kinder werden gezielt darauf vorbereitet, ein Abzeichen zu bekommen. Bronze, Silber oder Gold können erreicht werden. Sprünge vom Startblock oder vom Drei-Meter-Brett gehören dazu. Parallel schwimmen die Seepferdchen, die später in das tiefe Wasser dürfen und sich damit in der Vorstufe der Montagskinder befinden – unbeeindruckt von der Prüfungssituation nebenan.