Schwimmbadpreise Langenfeld Schwimmen wird teurer

(og) Die Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld mbH (SEG), Eigentümerin des Stadtbades an der Langforter Straße, erhöht zum 1. April, die Tarife für die Badnutzung. Die Anhebung sei vor dem Hintergrund gestiegener Kosten unausweichlich, um die Defizite zu begrenzen, heißt es bei der SEG. Hinzu kommt ein erheblicher Investitionsbedarf. In diesem Jahr soll das Lehrschwimmbecken im Hallenbad komplett erneuert werden. Dafür sind Investitionen in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro nötig. Die erforderliche Erhöhung beträgt durchschnittlich 30 Prozent, so die SEG, die zuletzt 2012 ihre Preise erhöht hatte. Ab 1. April wird es zudem erstmalig einen Rabatt in Höhe von 0,10 Euro auf online gebuchte Tickets geben (Einzelkarten). Kinder unter sechs Jahren genießen in Begleitung einer zahlenden Aufsichtsperson weiter freien Eintritt. Im Vergleich zu den umliegenden Bädern sei Langenfeld immer noch günstig. Bereits in den vorangegangenen Jahren wurde im Freibad das Kleinkinderbecken und im Hallenbad das große Schwimmerbecken saniert, beziehungsweise komplett erneuert.