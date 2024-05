Katholische Gemeinde St. Josef und St. Martin Schwester Fahrendorf übernimmt pastorale Leitung

Thomas Antkowiak, Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Gemeinde in Langenfeld, begrüßt diese Lösung. „Wir werden sie am Sonntag in der Kirche bekannt machen“, kündigt er an. „Wir wollen die gemeinsame Leitung der Gemeinde nicht in Frage stellen“, sagt er. „Aber wir sind froh, jetzt vor Ort eine mit Entscheidungsmöglichkeiten ausgestattete Ansprechperson zu haben. Alles andere würde wenig Sinn machen.“ Mit Roswitha Fahrendorf sieht er diese Stelle perfekt besetzt. „Sie ist genau die richtige.“ Fahrendort wird nun auch Ansprechpartnerin für den Pfarrgemeinderat und auch für den Kirchenvorstand in Langenfeld sein.