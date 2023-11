Richrather Shanty-Chor lädt ein Schwarzmeer Kosaken geben ein Konzert

(onja) Der Schwarzmeer Kosaken-Chor singt am Freitag, 1. Dezember, in der katholischen Kirche St. Martin in Langenfeld-Richrath. Um 19 Uhr tritt der Chor unter Gesamtleitung und persönlicher Mitwirkung von Peter Orloff auf. Gefeiert wird das Bühnenjubiläum des Sängers. Er ist seit 65 Jahren aktiv.