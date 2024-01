Langenfeld Schwänzen: „Meist sind die Eltern die Ursache“

In den Fällen, in denen das Problem in der Schule angesiedelt ist, etwa bei Mobbing, verhelfe ihm oft die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Beratungslehrern und Sozialarbeitern zum Erfolg. Er sei gerade dabei, die Kinderärzte mit ins Boot zu holen, weil diese ja einzelne Schüler immer wieder mit einer Krankschreibung versorgten. „Warum spielen diese nicht den Ball an die Eltern zurück?“, so Schneider. Würde er frühzeitig über länger andauernde oder wiederholte Krankschreibungen informiert, könnte er rechtzeitig eingreifen. Überhaupt sei er im Begriff, mit den weiterführenden Schulen ein Frühwarnsystem zu erarbeiten: „Wichtig ist in dem Zusammenhang ein einheitliches Vorgehen aller Schulen und eine Einigung auf gemeinsame Kriterien, ab wann Schülerinnen und Schüler gemeldet werden sollen.“