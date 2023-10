Langenfeld Schulhöfe sollen besser überwacht werden

Sie schlägt vor, in einem ersten Schritt an ausgewählten Schulen Alarmanlagen und Überwachungskameras zu installieren. Sie sollen auf potentielle Einbrecher und Jugendliche, die auf mutwillige Zerstörung aus sind, eine abschreckende Wirkung entfalten und im Schadensfall zur Täterermittlung beitragen. Natürlich setzten die Datenschutzvorschriften gewisse Grenzen, so wäre dies lediglich am späten Nachmittag und abends umsetzbar, räumte Gerold Wenzens ein. „Wir wollen den Jugendlichen ja Raum geben, sich zu treffen, aber es ist nicht zu akzeptieren, dass etwa durch Glasbruch der Schulbetrieb gestört ist oder Schulen auf eine gestalterische Aufwertung verzichten, weil sich das wegen des Vandalismus’ nicht lohnt.“