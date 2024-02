Langenfeld Schulen regeln Umgang mit Handys in Hausordnung

„Eines der größten Probleme, mit denen Kinder und Lehrer heute konfrontiert sind, ist die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Smartphones in unseren Schulen“, sagte die britische Bildungsministerin Gillian Keegan im Herbst. Die britische Regierung will den Schülerinnen und Schülern die Nutzung von Handys komplett verbieten, auch in den Pausen. In den Niederlanden ist die Nutzung von Handys, Tablets und Smartwatches in Schulen bereits seit Jahresbeginn verboten. Dadurch sollen Ablenkungen verhindert und die schulischen Leistungen verbessert werden.